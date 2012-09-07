Оборот розничной торговли в Петербурге возрос на 8,5%

Оборот розничной торговли в Петербурге за январь- июль 2012 года составил 463,1 млрд. рублей, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в сопоставимых ценах.

Об этом корреспонденту «Новостей малого бизнеса» рассказали в Комитете по экономической политике, промышленности и торговли. Оборот общественного питания вырос на 0,6%, а объем платных услуг населению на 5,4%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-июле 2012 года составил 35% (в январе-июле 2011 года – 40%), непродовольственных товаров – 65% (60%).

Формирование оборота розничной торговли: продажа товаров на розничных рынках и ярмарках – 2 %, индивидуальные предприниматели, торгующие вне рынков – 4 %, субъекты среднего предпринимательства – 3 %, малые предприятия – 14 %. Объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил на конец июля 2012 года 46,3 млрд. рублей, что обеспечивает работу этих предприятий на 36 дня и составляет 104,6% к соответствующему месяцу 2011 года.