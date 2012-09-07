В Москве неизвестные разрушили церковь Святой Троицы в Новокосино ВИДЕО

В Москве варварски разграбили и разрушили евангельскую церковь Святой Троицы в районе Новокосино. Разрушители представлялись "народными дружинниками". Об этом российским СМИ рассказал пастор церкви Василий Романюк.



Ранее власти разорвали договор аренды в одностороннем порядке. О сносе здания предупреждали власти, но никто не мог поверить, что такое может случиться. Церковь "Святая Троица" имеет 25-летнюю историю и считается одной из старейших пятидесятнических церквей Москвы.

«Около полуночи в церковь ворвались неизвестные в сопровождении сотрудников полиции, дежурившую там девушку отвезли в полицейский участок, где продержали около трех часов. К трем часам ночи здание церкви было полностью разрушено, все священные предметы похищены», – рассказал пастор.



Кроме того он сообщил, что были украдены также системные блоки и синтезатор общей стоимостью более 100 тысяч рублей, а рядом с разрушенным зданием была обнаружена бутылка с зажигательной смесью.





Пастор отметил, что предыдущий молитвенный дом христиан-пятидесятников был снесен в 1996 году. Взамен снесенного здания правительство Москвы предоставило общине в аренду территорию (полтора гектара), где и была построена церковь. В 2005 году московские власти расторгли аренду и постановили снести здание.



Как утверждает пастор, налетчики представились судебными приставами и «народными дружинниками», которые и выполняют решение суда от 2005 года. Один из нападавших назвал себя «вольным певцом Элвисом Пресли».



«Бывает, что люди матерятся, но делают это беззлобно, но эти люди матерились так, что у меня внутри холодело», – рассказал Василий Романюк.



Сотрудники полиции, которые сопровождали молодчиков, по его словам, никак не вмешивались в происходящее, хотя верующие просили их пресечь откровенно противоправные действия нападавших.



