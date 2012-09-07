В Москве в ближайшее время может резко подорожать бензин

В Москве более трети автомобильно-заправочных станций в ближайшее время могут закрыться на неопределенный срок. Независимые операторы АЗС столкнулись с проблемами из-за того, что Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), работы на котором будут остановлены 21 сентября в связи с плановым ремонтом, отказывался продавать им высокооктановое топливо.

Операторам пришлось делать поставки с Ярославского НПЗ. Это повлияло на розничные цены, пишет «Московский комсомолец». Сейчас независимые АЗС, которые составляют 35 процентов всех заправок в Москве, вынуждены устанавливать цену за литр Аи-95 на уровне 33 - 34 рублей. Торговать по такой цене вряд ли кто-то станет: все клиенты будут заправляться на АЗС, принадлежащих нефтяным компаниям, которые сегодня могут себе позволить держать цену ниже 30 рублей за литр, считают источники издания.

Если ситуация не изменится в ближайшие дни, большинству независимых АЗС, как и в прошлом году, придется простаивать. Эксперты отмечают, что после остановки МНПЗ на ремонт ситуация может совершенно выйти из-под контроля.

Отметим, МНПЗ в месяц производит примерно 150 тысяч тонн бензина - все это для московского рынка. После остановки завода эти объемы придется возмещать регионам.