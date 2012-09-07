В Ярославле сегодня почтут память хоккеистов местного клуба "Локомотив", погибших год назад в авиакатастрофе. Команду любил весь город. Сотни людей придут на траурный митинг, который состоится на месте крушения самолета Як-42 в километре от ярославского аэропорта "Туноша". В Успенском соборе Ярославля будут устроены литургия и панихида. В 16:05 в Ярославской области прозвучит "гудок памяти".

Самолет Як-42 с основным составом хоккейной команды "Локомотив" на борту 7 сентября 2011 года разбился сразу после вылета из аэропорта Ярославля. Погибли 44 человека – 37 хоккеистов, тренеры, сотрудники команды и 8 членов экипажа. Выжил один бортинженер.

Накануне, за день до годовщины трагедии, было предъявлено обвинение бывшему заместителю генерального директора компании "Як Сервис" Вадиму Тимофееву – за нарушение правил безопасности воздушного транспорта. Следствие установило, что летчики не имели права выполнять полеты. Причиной катастрофы стали нарушения в работе экипажа.