Пескова поразила реакция на полет Путина со стерхами

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков удивлен реакцией интернет-сообщества на участие главы государства в эксперименте по спасению журавлей.

«Реакция части интернет-среды действительно поразительная. Чувствуется, что многие еще не отошли от отпускных настроений, не погрузились в новости, не хотят новости воспринимать, и создается некий вакуум, в ходе которого хочется действительно погружаться в какие-то аллюзии, порой граничащие с маразмом, надо признать», — сказал Песков в интервью телеканалу «Дождь».

Напомним, весь шум поднялся из-за того, что Путин принял участие в эксперименте российских орнитологов по спасению редкого вида журавля - стерхов, находящихся под угрозой исчезновения.



