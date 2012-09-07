Новое выступление Pussy Riot показано на MTV Video Music Awards 2012 (ВИДЕО)

В Интернете размещен видеоролик, записанный от лица участниц панк-группы Pussy Riot. На записи девушки в балаклавах лазают по стенам, жгут портрет Путина и благодарят музыкантов, выступивших в их поддержку.

По всей видимости, подготовкой видеозаписи занимались непойманные участницы панк-группы.

Данная видеозапись была показана участникам и гостям церемонии MTV Video Music Awards 2012, сообщает РБК.



