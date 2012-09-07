В столице оградят бордюрами выделенные полосы

Мэрия Москвы признала успешным эксперимент с установкой разделительных бордюров на выделенных полосах на Пролетарском проспекте и Озерной улице. Планируется их массовое внедрение.

Это примерно то же самое, что и "лежачий полицейский" с забором из столбиков, установленный параллельно движению. Эксперимент был начат еще летом и его уже можно назвать успешным: автомобили стали выезжать на выделенную полосу в два раза меньше. Значительно сократилось время в пути на автобусе, передвижение стало более безопасным, уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Ряд экспертов, впрочем, усомнились в практичности такой инициативы, поскольку зимой вдоль ограждения может скапливаться снег, что, в свою очередь, приведет к заторам.



