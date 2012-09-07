Президент Владимир Путин на острове Русский проживает в четырехкомнатной "профессорской" квартире с видом на океан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он живет в профессорских апартаментах, где после саммита АТЭС будут жить профессора. Там же живут главы делегаций.

Пресс-секретарь уточнил, что глава государства живет на седьмом этаже и окна его квартиры выходят на океан.

"Это четырехкомнатная квартира с большой открытой террасой. Это квартира на мировом уровне, где, как здесь надеются, будут жить не только местные профессора, но и приглашенные из ведущих мировых учебных и исследовательских центров", - сказал Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

На саммит президент прибыл без супруги.



