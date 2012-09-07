Владимир Путин живет в "профессорской квартире" с видом на океан
7 сентября 2012, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Владимир Путин на острове Русский проживает в четырехкомнатной "профессорской" квартире с видом на океан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он живет в профессорских апартаментах, где после саммита АТЭС будут жить профессора. Там же живут главы делегаций.
Пресс-секретарь уточнил, что глава государства живет на седьмом этаже и окна его квартиры выходят на океан.
"Это четырехкомнатная квартира с большой открытой террасой. Это квартира на мировом уровне, где, как здесь надеются, будут жить не только местные профессора, но и приглашенные из ведущих мировых учебных и исследовательских центров", - сказал Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
На саммит президент прибыл без супруги.