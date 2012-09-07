Ответ мэрии Москвы на проведение акции оппозиции состоится 7 сентября

Глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров обещает дать ответ на обращение оппозиции на проведение очередной акции в столице 7 сентября. Мероприятие, скорее всего, будет проведено, но маршрут под вопросом, пояснили в мэрии.

Напомним, 5 сентября 2012 года оргкомитет акции подал в мэрию Москвы повторную заявку на проведение 15 сентября шествия от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинга на Боровицкой площади.

Первую заявку мэрия Москвы отклонила, пояснив, что заявив, что один из организаторов акции Сергей Давидис за последний год дважды привлекался к ответственности за административные правонарушения и поэтому не может быть организатором мероприятия, передают Вести.ру.