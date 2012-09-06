Прокуратура: Неизвестные незаконно завладели домами в центре Москвы

Прокуратура Центрального административного округа возбудила уголовное дело о мошенничестве неустановленных лиц с многоэтажными домами в центре Москвы, одно из столичных зданий выбыло из собственности города.

На официальном сайте ведомства сообщается: "Прокуратура провела проверку сведений о незаконном завладении правом управления многоквартирными домами на территории районов Арбат и Пресня столицы и неправомерных действиях работников управляющих компаний".

"В ходе проверки выявлено, что в результате мошеннических действий неустановленных лиц в интересах ООО "ПромСтройПроект" и ООО "Управляющая компания МКД" из собственности города незаконно выбыло здание по адресу: Шмитовский проезд, д. 2, стр. 3, возведенное за счет бюджетных средств и находящееся в оперативном управлении управы района Пресненский", - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате этих действий городу причинен ущерб в особо крупном размере, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие продолжается.