Ученые выяснили, сколько сексуальных партнеров необходимо мужчинам и женщинам

Ученых заинтересовал вопрос - сколько сексуальных партнеров в идеале должен за всю жизнь иметь нормальный человек, чтобы его не считали ни неопытным, ни распутным? Проведя опрос среди женщин и мужчин, оказалось, что мнения тех и других практически совпадают.

Согласно полученным данным, из всех опрошенных 50% женщин и 46% мужчин заявили, что десять любовников - это идеальное число. Однако 36% женщин и 42% мужчин сообщили, что предпочитают партнеров с более коротким "послужным списком".

При чем, все опрошенные женщины и мужчины высказались одинаково негативно к "блудницам" и "донжуанам": если человек за свою жизнь сменил слишком много половых партнеров, то отношение к нему в лучшем случае настороженное. Обычно же и мужчины, и женщины не хотят иметь дел с такими "героями-любовниками".

А на вопрос о том, хотели бы они знать число бывших любовников своих партнеров, большинство опрошенных ответили отрицательно. Однако женщины показали себя несколько любопытнее мужчин - покопаться в прошлых связях своих партнеров были бы не против 35% дам и только 30% представителей сильного пола хотели бы узнать ответ на данный вопрос, пишет The Daily Mail.