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Тренер по фигурному катанию обвиняется в сексуальных домогательствах

6 сентября 2012, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Тренер по фигурному катанию обвиняется в сексуальных домогательствах
фото с сайта eg.ru

Генрих Сретенский - мастер спорта СССР международного класса, в прошлом известный советский фигурист в паре с Натальей Анненко, в последние годы работавший тренером в США, обвиняется в сексуальном домогательстве.

Об этом журналистам сообщила его адвокат Рене Сэндлер.

Адвокат Сретенского рассказала, что "Сретенскому инкриминируются сексуальное домогательство первой степени, сексуальное домогательство третьей степени, насильственные прикосновения и угрозы в адрес несовершеннолетней". Однако ее подопечный все обвинения отрицает.

В настоящее время тренер арестован и находится в тюрьме Мэриленда.

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