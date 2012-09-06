В Москве построят Исламский гуманитарный центр с мечетью

В пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что в Москве будет построен Исламский гуманитарный центр с мечетью. Земельный участок под постройку будет предоставлен Московскому муфтияту в бессрочное пользование.

В пресс-службе рассказали, что "земельный участок расположен по адресу: ул. Барышиха, вл. 57. Участок представлен для строительства Исламского гуманитарного центра с мечетью с предварительным согласованием места размещения объекта. Площадь участка составляет 0,35 га, а максимальная высота застройки – 35 м".

Там также отметили, что для эксплуатации мечети Московский муфтият получит земельный участок на праве постоянного, бессрочного пользования.