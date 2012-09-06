В Москве полицейские ЮЗАО получат бесплатно мобильники с безлимитным тарифом

В Москве все участковые уполномоченные полиции и сотрудники отделов по делам несовершеннолетних УВД по Юго-Западному административному округу получат бесплатный мобильный телефон и сим-карту с безлимитным тарифом.

Уже в конце этой недели любой житель округа сможет позвонить полицейскому и обратиться за помощью или с предложением.

"Это стало возможно благодаря сотрудничеству префекта округа Виктора Фуера и руководителя УВД по ЮЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова. Уже закуплено 384 телефона и сим-карты", сообщили "АН" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Все номера участковых и сотрудников ОПНД будут размещены на официальном сайте УВД по ЮЗАО.