Честные православные казаки планируют взять под свою охрану порядок в Москве

Примеру Краснодарского края, где с начала осени к охране общественного порядка подключились профессиональные казачьи дружины, в скором времени могут последовать и другие регионы страны, в том числе, российская столица.

"И на территории Центрального казачьего войска, которое дислоцируется в Москве, и еще в 17 регионах страны, тоже займемся этим вопросом в ближайшие дни"», - заявил в интервью в четверг атаман Центрального казачьего войска, казачий генерал Валерий Налимов.

Он также отметил, что "система МВД слабо работает" и полиция не справляется с наведением порядка.

"Мы сильны своей общиной. Если мы приняли решение, значит, мы идем, помогаем, защищаем и спасаем. А милиция, хотя они объединены и своим законом о полиции, и уставными делами, но они разрозненны, каждый за себя", - подчеркнул казачий генерал, передаёт СТВ.

Налимов также привел в пример Крымск, пострадавший от разрушительной стихии, отметив, что после бедствия "в первую очередь там пошло на помощь казачество".

то же касается полномочий казачьих дружин, то сейчас на Кубни они выходят на дежурство только с полицией.

"Но если будет принято окончательное решение и на государственном уровне, и в регионах, то мы будем делать специальное положение о казачьей полиции на примере кубанского войска», - заявил Налимов.

По его словам, при таком развитии событий казаки должны получить такие же полномочия, что и полицейские. То есть, иметь право на оружие и самостоятельное задержание нарушиелей и преступников.

"Мы будем подбирать чётких, конкретных, православных людей, которые не нарушают законы и не пакостят самим себе и своим братьям-казакам", - подчеркнул Валерий Налимов.