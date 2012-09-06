Сейм Латвии принял закон о двойном гражданстве

В четверг сейм Латвии принял во втором чтении поправки к закону о гражданстве, которые вступят в силу с 1 января 2013 года. Принятые поправки устанавливают правила получения двойного гражданства. Об этом сообщает "Телеграф".

Документ поддержали 65 депутатов из 100.

В соответствии с изменениями, право на двойное гражданство будут иметь, в частности, те жители Латвии, которые в советские времена стали жертвами депортаций или же эмигрировали в период с 1940 по 1990 годы.

Также гражданам Латвии будет разрешено становиться гражданами другого государства, если это второе государство относится к Евросоюзу и блоку НАТО, а также входит в число тех стран, с которыми Латвия заключила соглашения о признании двойного гражданства. Если речь идет о государстве, не относящемся к упомянутым выше, то для оформления двойного гражданства нужно обратиться за специальным разрешением к латвийскому правительству.

Документ касается также и латвийских неграждан. В соответствии с поправками, гражданами Латвии, в частности, будут признаны дети неграждан, родившиеся после 21 августа 1991 года и при этом постоянно проживающие на территории республики. А в дальнейшем гражданство Латвии будет присваиваться всем детям, рожденным в стране, вне зависимости от статуса их родителей. От родителей же требуется, чтобы они обязались обучить ребенка латышскому языку и "привить ему уважение к латвийскому государству".