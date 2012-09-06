Россия поставит в Китай российские вертолеты на 600 миллионов долларов

Генеральный директор компании "Вертолеты России" Дмитрий Петров сообщил журналистам в четверг, что Россия поставит в Китай российские вертолеты Ми-171Е, стоимость контракта превышает 600 миллионов долларов.

В рамках выставки "Гидроавиасалон-2012" Дмитрий Петров сказал, что "по контракту поставят 52 машины, восемь из них - уже в этом году. Завершить поставки планируется в 2014 году. Стоимость контракта составляет более 600 миллионов долларов".

Он уточнил, что договор с китайской стороны заключила компания "Политехнолоджи", с российской - "Рособоронэкспорт" и холдинг "Вертолеты России", передают интернет-СМИ.