Матч России и Северной Ирландии будут охранять 1675 правоохранников

В Москве в пятницу на ЦС "Локомотив" состоится матч отборочного турнира Чемпионата мира-2014 по футболу между сборными командами России и Северной Ирландии. Начало в 19:00. Билетная программа матча - 28 000 штук.

Накануне матча стадион и прилегающая к нему территория будет обследована кинологами со служебными собаками.

"Пропуск зрителей на территорию стадиона "Локомотив" будет осуществляться через рамки металлодетекторов. При этом лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допускаться не будут. Проносить режущие предметы и стеклянную тару запрещено. Маршруты патрулирования в городе максимально приближены к спортивным барам, в которых будет осуществляться трансляция матча", - сообщила в четверг пресс-служба cтоличного главка МВД.

В обеспечении общественного порядка на территории стадиона будет задействовано 1 675 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 210 сотрудников Центра специального назначения московской полиции, 555 сотрудников внутренних войск МВД России, а также 448 сотрудников частных охранных предприятий.