Капитан сборной Игорь Денисов пообщел исправиться за провал на Евро

Полузащитник «Зенита» и национальной команды Игорь Денисов, назначенный в четверг капитаном сборной РФ по футболу, заявил о том, что российским футболистам хочется исправиться за провал на «Евро-2012».

Денисов заменил в качестве капитана Андрея Аршавина, который не был приглашен главным тренером Фабио Капелло в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2014 года с командами Северной Ирландии и Израиля.

Денисов, который провел за сборную России 30 матчей, признался, что на него никак не повлияет наличие капитанской повязки, он всегда полностью выкладывается на игре.

28-летний Денисов был капитаном команды в товарищеской встрече со сборной Кот-д'Ивуара 15 августа (в этом матче Аршавин вышел на замену). Он также сказал, что невызванные Павлюченко, Аршавин, Погребняк и Жирков - хорошие футболисты. Но сейчас сборная России может добиться результата и без них.