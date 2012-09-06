ЦПК: Восемь претендентов, мужчины и женщины, отобраны в космонавты

Представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Ирина Рогова в четверг сообщила, что

по итогам объявленного Роскосмосом открытого конкурса по отбору космонавтов к заключительному этапу допущено 8 человек, в том числе несколько женщин.

По словам Роговой, принято решение о представлении на заседание межведомственной комиссии по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций 8 претендентов. Пресс-секретарь ЦПК уточнила, женщина - не одна, сообщает РИА Новости.

Напомним, открытый конкурс по отбору кандидатов в космонавты был объявлен в январе 2012 года.

В течение трех месяцев в ЦПК поступило 304 заявления от желающих стать космонавтами. Изучив полученные документы, члены Конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители Центра подготовки космонавтов, ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Института медико-биологических проблем Российской академии наук, отобрали 50 претендентов для участия в очном этапе конкурса.

В процессе прохождения испытаний, которые включали в себя профотбор, физкультуру, медицинское, психологическое и ряд других специализированных исследований, часть претендентов были признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам в космонавты.