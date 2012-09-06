Вячеслава Зайцева оштрафовали за антисемитизм

25-летний житель Сызрани Вячеслав Зайцев признан виновным в разжигании национальной вражды и оштрафован на 15 тысяч рублей. Уголовное дело на Вячеслава Зайцева было возбуждено в январе.

По данным следствия, обвиняемый разместил в Интернете антисемитские высказывания, "направленные на разжигание межнациональной ненависти или вражды".

Следствие утверждает, что Зайцев является активным членом националистической организации РНЕ и причастен к пропаганде праворадикальной идеологии, пишет "НацАкцент".

Зайцев также подозревается в участии в неформальной молодежной группе, "созданной с целью проведения экстремистских акций против лиц с неславянской внешностью".