Вячеслава Зайцева оштрафовали за антисемитизм
6 сентября 2012, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
25-летний житель Сызрани Вячеслав Зайцев признан виновным в разжигании национальной вражды и оштрафован на 15 тысяч рублей. Уголовное дело на Вячеслава Зайцева было возбуждено в январе.
По данным следствия, обвиняемый разместил в Интернете антисемитские высказывания, "направленные на разжигание межнациональной ненависти или вражды".
Следствие утверждает, что Зайцев является активным членом националистической организации РНЕ и причастен к пропаганде праворадикальной идеологии, пишет "НацАкцент".
Зайцев также подозревается в участии в неформальной молодежной группе, "созданной с целью проведения экстремистских акций против лиц с неславянской внешностью".