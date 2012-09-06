Россия пересмотрела свою позицию по участию в Киотском протоколе

Российские власти пересмотрели свою позицию по поводу необходимости участия в Киотском протоколе.

Предположительно, Россия согласится соблюдать обязательства по второму периоду международного экологического соглашения.

Но пока неясно, какова будет цель страны по сокращению выбросов углекислого газа к 2020 году, пишет газета "Коммерсантъ". До июля текущего года позиция России относительно перспектив участия во втором периоде Киотского протокола к конвенции ООН "Об изменении климата" была определенной.

Страны, выбрасывающие самые большие объемы парниковых газов (Китай, США, Бразилия, Индия и Япония) не подписывали это соглашение. Соответственно, России не было смысла к нему было присоединяться.

Советник президента РФ по климату Александр Бердицкий предлагал в конце апреля 2012 года предлагал альтернативу - законодательно закрепить "национальную (юридически не обязывающую на международном уровне) цель" по снижению выбросов углерода до 2020 г.

Президент РФ Владимир Путин ранее крайне скептически относился к "торговле квотами". Но минувшим летом представители бизнеса убедили российских чиновников, что участие в Киото-2 - в интересах России, поскольку может привлечь в страну миллиардные инвестиции.