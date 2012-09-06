В Ярославле прощаются с тренером по волейболу Сергеем Овчинниковым

В Ярославле сегодня провожают в последний путь Сергея Овчинникова. Гражданская панихида и прощание с бывшим главным тренером женской сборной России по волейболу и команды "Динамо" начались в 12:00 мск в спортивном комплексе "Атлант".

Сергея Овинникова нашли мертвым в отеле хорватского города Пореч, где команда была на сборах.

4 сентября перед началом матча между "Динамо-Казань" — "Динамо-Краснодар" в рамках турнира пяти команд участники встречи почтили память Сергея Овчинникова минутой молчания. Главный тренер краснодарских волейболисток Авитал Сэлинджер сказал, что для волейболисток этой команды смерть Овчинникова стала огромным потрясением. "Смерть Овчинникова — это большая утрата для волейбола. Для членов нашей команды эта новость стала ударом", — рассказал главный тренер кубанской команды Сэлинджер.