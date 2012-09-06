Профсоюз полицейских поддержал идею создания казачьих дружин

Глава профсоюза сотрудников милиции Москвы, капитан милиции в отставке Михаил Пашкин заявил, что столичные полицейские поддерживают идею создания казачьих дружин в российской столице.

«Я только за. Больше будет помощи — полицию же сейчас сократили, работать некому. Главное, чтобы они не с шашкой ходили и не с наручниками, а вместе с полицией», — сказал Пашкин в интервью РСН.

Он отметил, что дружинники смогут выступать понятыми или свидетелями, если будут сопровождать полицию.

Пашкин считает, что государство должно придумать способы поощрения дружинников, так как казаки не будут долго работать на одном энтузиазме.

С предложением создать в Москве казачьи дружины, как на Кубани, выступил атаман Центрального казачьего войска Валерий Налимов.