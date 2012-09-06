В конкурсе по развитию Большой Москвы победили архитекторы из Франции и США. В среду столичные власти огласили итоги конкурса на разработку проекта концепции развития московской агломерации.

Конкурс по развитию Москвы, которая увеличилась на 150 тысяч га на юго-западном направлении, был объявлен правительством российской столицы в январе 2012 года. Жюри, которое возгавляет заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, выбрало лучшие проектные решения в трех категориях (по московской агломерации, по развитию Москвы с присоединенными территориями и по новому федеральному правительственному центру). В первых двух категориях победили французы, в третьей - американцы.

Проект французского бюро Antoine Grumbach et Associes (возглавляет один из разработчиков концепции Большого Парижа Антуан Грумбах) предусматривает застройку территории вдоль Калужского шоссе. Рядом должна пройти ветка скоростных поездов из области прямо до Кремля. Для этого предложено реконструировать Киевский вокзал и построить еще два — у здания МГУ на Воробьевых горах и у Кремля.

Американцы — Urban Design Associates — не нашли особого смысла в развитии отдельного города для федеральных чиновников. По их мнению, главное — сохранить леса вокруг Москвы и развивать общественный транспорт, пишет "Коммерсантъ". Неудачу российских специалистов столичные власти объяснили отсутствием опыта разработки масштабных строительных проектов.

Но в столичной мэрии подчеркнули, что не собираются буквально следовать предложениям победителей. По словам чиновников, на основе представленных на конкурс материалов составят техническое задание, которое будет учитываться при корректировке генплана Москвы.