Поповкин назначил главой Центра Хруничева Василия Сычева

Исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева" назначен Василий Сычев.

Соответствующий приказ подписан главой Федерального космического агентства Владимиром Поповкиным.

На официальном сайте центра им. Хруничева сообщается, что Сычев будет исполнять обязанности руководителя предприятия с 3 сентября 2012 года до назначения в установленном порядке генерального директора предприятия. Нового гендиректора компании назначат по итогам конкурса на замещение должности генерального директора, который будет объявлен Роскосмосом.

Ранее Сычев занимал должность заместителя гендиректора предприятия Владимира Нестерова. Глава ГКНПЦ был освобожден от должности 31 августа указом президента РФ Владимира Путина. Нестеров станет первым заместителем генерального директора Центра Хруничева и будет курировать проект ракеты-носителя "Ангара".

Нестеров единственный наказан за последние комические неудачи Роскосмоса.