Министру обороны Анатолию Сердюкову не удалось отстоять телеканал "Звезда". Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров направил своему коллеге из Минобороны письмо, в котором указал, что правительство поручило обеспечить передачу частот, используемых для вещания "Звезды".

Передача частот будет проходить через аннулирование семи лицензий военно-патриотического телеканала, пишет газета "Известия".

Ранее СМИ сообщали, что глава Минобороны Анатолий Сердюков выступал против передачи частот телеканала Общественному телевидению, аргументируя свою позицию тем, что в компанию было вложено слишком много сил и средств. По данным издания, министр в августе просил премьера Дмитрия Медведева оставить без изменения субсидии "Звезды".

В оборонном ведомстве заявляли, что для работы Общественного телевидения в 10 городах России передавать частоты "Звезды" не требуется, ведь в этих городах запущено вещание в цифровом формате. В противном случае отъем частот грозил "Звезде" ликвидацией. Генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко рассказал изданию, что ему известно об аннулировании лицензий на вещание "Звезды".

Вещание общественного телевидения стартует в январе 2013 года.