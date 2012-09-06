Прыгунья с шестом Светлана Феофанова обвинила организаторов Олимпиады

Российская легкоатлетка прыгунья с шестом Светлана Феофанова, получившая тройной перелом в ходе Олимпийских игр-2012 в Лондоне, обвинила организаторов Олимпиады.

По словам спортсменки, они неправильно разместили сектор для прыжков на легкоатлетическом стадионе. Феофанова утверждает, что организаторы поставили сектор против ветра, пишет "МК". "А ветер был очень сильный, ходили тучи над стадионом, даже улетали зонтики... И поверьте, это не тот ветер, при котором можно бороться и не обращать на него внимание", - заявила спортсменка.

Елена Исинбаева, завоевавшая на лондонской олимпиаде "серебро", также ранее говорила, что сильный ветер очень мешает.

Напомним, на Олимпиаде в Афинах в 2004 году Светлана Феофанова завоевала серебро, а в 2008 в Пекине бронзу.