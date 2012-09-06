Военная прокуратура начала проверку ролика с бомбардировщиком Су-24 над шоссе

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку по факту полета бомбардировщика Су-24 на малой высоте над автодорогой Ростов-на-Дону - Волгоград. Видеоролик, на котором фронтовой бомбардировщик Су-24 летит буквально в нескольких метрах над автотрассой М-21, взорвал Интернет.

Запись с видеорегистратора автомобиля, датированная 9 августа, появилась в Интернете в конце августа, и недавно видеоролик был продемонстрирован на одном из центральных российских телеканалов.

Представитель военной прокуратуры ЮВО Натиф Гаджиметов заявил: «В связи с размещением в средствах массовой информации видеоматериала о полете военного самолета на низких высотах в Волгоградской области военной прокуратурой ЮВО начата проверка организации проведения полетов и их безопасности на территории округа».

По неподтвержденным данным издания Life News, проверяющие уже завершили опрос летчиков воинской части, к которой приписан самолет. Выяснилось, что над шоссе пролетели летчики Морозовской авиагруппы.