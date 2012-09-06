Единоросы предложили проверять чиновников у психиатров

Единороссы предложили обязать чиновников в возрасте 60-65 лет, долгое время находящихся на госслужбе, в обязательном порядке проходить обследование у психологов и психиатров.

Для этого единороссы намерены внести изменения в законы "О государственной службе" и "О выборах губернаторов". Депутат Франц Клинцевич также сказал, что в законе необходимо прописать процедуру снятия чиновника с должности, если у него найдутся психологические проблемы, пишет газета "Ведомости".

Депутат отметил, что у нас некоторые отклонения или болезни принято воспринимать как чудачества. "Но этого не должно быть. Этим чиновникам доверены и судьбы многих людей. Мы не можем позволить, чтобы ими распоряжался психически больной человек", - пояснил Клинцевич.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, повышающий предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет.