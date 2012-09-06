Пятиклассница из Сочи Светлана Иванова "Книгу рекордов России". Школьница стала самым юным профессиональным программистом. В шесть лет Света освоила простейшие языки программирования, в семь — написала свою первую компьютерную программу.

В настоящее время пятиклассница свободно работает с 3D-графикой.

В семье девочки математики и физики. Мама — математик, специалист по высшей алгебре, сообщает Вести.ру. Отец по образованию физик.

В куклы девочка почти не играла, больше смотрела книги с цифрами и формулами. На счету Светы Ивановой уже бесчисленное количество конкурсов. Девочка становилась победительницей городских научных конференций, а также региональных и всероссийских конкурсов. Кроме учебы в школе и создания самих программ Светлана занимается художественной гимнастикой и изучает три языка.