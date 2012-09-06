Казаки хотят договориться с Собяниным о создании в Москве казачьих патрулей

Атаман Центрального казачьего войска Валерий Налимов считает, что в Москве должны появиться патрули казачьих дружин. Казачий генерал рассказал, что вопрос создания казачьих дружин будет обсуждаться в скором времени с мэром Москвы Сергеем Собяниным и с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Александром Бегловым.

По его словам, если соответствующее решение будет принято, то казачья полиция, подобно Кубани, может быть введена на территории Центрального казачьего войска, которое дислоцируется в Москве и остальных 17 регионах ЦФО.

По словам казака, сначала будут возможны только совместные дежурства с полицией. В случае же принятия решения на федеральном уровне он не исключил получения тех же полномочий, что и у сотрудников МВД. Валерий Налимов подчеркнул, что опасаться казачьего произвола, в случае введения дружин, жителям центральной России не стоит, пишут "Московские новости". По его словам, казачий атаман будет контролировать дисциплину и принимать жалобы на провинившихся. Также Налимов заявил, что казачья служба должна оплачиваться.