Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин предложил организовать широкое обсуждение пенсионной реформы. Сам Кудрин с коллегами готов принять в обсуждении активное участие.

Глава Комитета гражданских инициатив считает необходимым сохранить ряд завоеваний предыдущей реформы (накопительный компонент, добровольное страхование, НПФ, действующую формулу расчета пенсии) и сделать несколько непростых, но нужных, по его словам, нововведений (повысить пенсионный возраст, активнее использовать нефтегазовую ренту и доходы от госсобственности).

Минтруд подготовил проект стратегии развития пенсионной системы России до 2030 года. Ведомство предложило осуществить так называемый "страховой маневр": сократить 6% тарифа накопительной составляющей и перераспределить на солидарную, в размере 2% или 4%. С 2015 года, как предполагается, россиянам предоставят право выбирать: либо формировать накопления по существующей схеме, когда 6% страхового тарифа направляется на накопительную часть пенсии, либо весь тариф 22% направить на страховую часть. При этом граждане, решившие накапливать пенсию, должны будут вносить самостоятельно в накопительную составляющую 2% от зарплаты.

Министерство финансов предлагало стимулировать более поздний выход граждан на пенсию, но не менять накопительную часть пенсии.

"Даже с учетом недостаточности материалов для экспертной оценки сразу видно, что на концептуальном уровне эти предложения приведут к регрессу в развитии пенсионной системы", - пишет Кудрин.

Статью с предложениями Кудрина сегодня публикует газета "Ведомости". "Учитывая масштабность предлагаемых изменений, считаю, что правительству нежелательно принимать окончательное решение в конце сентября, а лишь внести предложения, которые могут быть положены в основу последующего широкого обсуждения с целью достижения общественного согласия по ключевым вопросам реформы... поэтому не стоит применять реформу с 2013 года", - считает Кудрин.

"Поддерживаю высказанные экспертным и бизнес-сообществом предложения:

-Все решения должны приниматься с учетом интересов массовых социальных групп, которые они затрагивают, в том числе среднего класса и молодого поколения.

-Необходимо дать достаточное время для всестороннего публичного обсуждения, поэтому не стоит применять реформу с 2013 г.

-Обязательная накопительная составляющая представляет собой важный сложившийся институт, который не должен быть ликвидирован или существенно уменьшен в размерах ради краткосрочной цели небольшого уменьшения текущего дефицита Пенсионного фонда. Для уменьшения дефицита Пенсионного фонда целесообразно подготовить дополнительные предложения.

-Эффективность накопительной системы и ее надежность должны быть существенно повышены.

-Не следует останавливать действие существующих добровольных пенсионных схем, потому что создать с нуля новые, более эффективные механизмы накоплений невозможно.

-Следовало бы еще раз вернуться к вопросу о целесообразности радикального пересмотра существующих механизмов индексации пенсии и пенсионной формулы.

Поскольку вопросы пенсионной реформы имеют фундаментальное значение для экономики и социального самочувствия граждан, а также положения бизнеса, готов вместе со своими коллегами взаимодействовать с правительством для подготовки и обсуждения конструктивных решений", - сказал Алексей Кудрин.