Путин справился с задачей: стерхи устремились за главой государства (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин в среду, 5 сентября, на Ямале, в Салехарде, принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами по спасению редкого вида журавля - стерхов. Стерхи занесены в Красную книгу России и находятся под угрозой исчезновения.

Цель эксперимента - показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелёта. У Владимира Путина была важная задача: помочь журавлям, выращенным в питомнике. По словам координатора проекта "Полет надежды" орнитолога Александра Сорокина, стерх — это священная птица, но это не смущает браконьеров Ирана и Индии, куда летают на зимовку птицы, пишет "РОссийская газета".

С целью спасения популяции птиц, стерхов выращивают в неволе, а затем адаптируют к жизни. Орнитологи обучают птенцов навыкам полетов для дальней миграции с помощью мотодельтапланов: птенцы воспринимают летающий объект в качестве лидера стаи. Появились на свет и выросли птенцы стерхов в Окском заповеднике, что под Рязанью.

Президент России поучаствовал в орнитологическом эксперименте на Ямале, совершив три полета на дельтаплане. Но учат их летать именно здесь, на берегах Оби — на их исторической родине. Путин совершил три полета на дельтоплане - первый ознакомительный, а два других - с птицами.

В первом полете с птицами за главой государства пристроился только один стерх. Во втором полете за мотодельтапланом, управляемым Путиным, полетели пять журавлей, из которых трое отстали спустя несколько кругов, видимо устали.

Газете "Известия" Владмир Путин признался, что управление мотодельтапланом оказалось сложнее, чем истребителем, зато полёт прошёл более увлекательно.

На саммите АТЭС, куда Владимир Путин направился сразу из Салехарда, у него состоится еще один разговор на тему защиты животных. Президент пообещал российским зоологам обсудить с председателем КНР Ху Цзиньтао стратегию спасения дальневосточного леопарда.

Новость о том, что президент РФ Владимир Путин возглавит стаю журавлей в рамках "Полета надежды" взорвала в среду Интернет