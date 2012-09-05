В среду к президенту России Владимиру Путину обратились с открытым письмом сослуживцы командира пилотажной группы "Стрижи" Валерия Морозова, которые просят защитить его от обвинений в получении взятки и эту историю называют провокацией.

В обращении авиагруппы "Стрижи" говорится, что вся эта ситуация сфабрикована и является провокацией, которая подрывает имидж ВВС России.

В открытом письме авиагруппы говорится: "Мы обращаемся к вам с просьбой проявить справедливость в отношении нашего коллеги, сослуживца, друга и просто очень порядочного и честного человека - командира авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", гвардии полковника Валерия Анатольевича Морозова. По нашему мнению, ситуация выглядит абсолютно абсурдной. Зная Валерия как исключительно порядочного человека, мы не сомневаемся в его невиновности и считаем всю историю провокацией".

"Стрижи" уверены, что Валерий Морозов не способен брать взятки. "По одной из версий, которая нам кажется вполне правдоподобной, вся история с Морозовым была сфабрикована при непосредственном участии его нечистоплотного сослуживца Алексея Новикова", - считают летчики.