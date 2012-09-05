Астронавт из Америки установила новый рекорд работы в открытом космосе

Астронавт из Америки Сунита Уильямс установила новый рекорд времени, проведенного женщиной за работой в открытом космосе. Она была участницей двух экспедиций МКС, в ходе которых она шесть раз выходила в открытый космос.

Сунита Уильямс побила рекорд другой американки - Пегги Уитсон, которая провела в открытом космосе в общей сложности 39 часов 46 минут, время Суниты Уильямс составляет 41 час 58 минут.

А в среду Унита Уильямс и ее коллега из Японии Акихико Хосидэ вышли в открытый космос, чтобы попытаться установить новый блок питания. Всего станцию снабжают электроэнергией четыре блока питания. На прошлой неделе астронавтам не удалось установить новое устройство из-за застрявшего болта. Но астронавты надеются решить эту проблему, прочистив болты щетками.

Вся операция, которую проводят астронавты, должна занять у них более шести часов.

В NASA уже заявили, что опасности для МКС нет, но для того, чтобы станция могла работать на полную мощность, необходимо установить все блоки питания.