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Астронавт из Америки установила новый рекорд работы в открытом космосе
5 сентября 2012, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Астронавт из Америки Сунита Уильямс установила новый рекорд времени, проведенного женщиной за работой в открытом космосе. Она была участницей двух экспедиций МКС, в ходе которых она шесть раз выходила в открытый космос.
Сунита Уильямс побила рекорд другой американки - Пегги Уитсон, которая провела в открытом космосе в общей сложности 39 часов 46 минут, время Суниты Уильямс составляет 41 час 58 минут.
А в среду Унита Уильямс и ее коллега из Японии Акихико Хосидэ вышли в открытый космос, чтобы попытаться установить новый блок питания. Всего станцию снабжают электроэнергией четыре блока питания. На прошлой неделе астронавтам не удалось установить новое устройство из-за застрявшего болта. Но астронавты надеются решить эту проблему, прочистив болты щетками.
Вся операция, которую проводят астронавты, должна занять у них более шести часов.
В NASA уже заявили, что опасности для МКС нет, но для того, чтобы станция могла работать на полную мощность, необходимо установить все блоки питания.
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