Медведеву очень нравится работать председателем правительства России

В ходе встречи с активом "Единой России" Дмитрий Медведев признался, что ему очень нравится работать председателем правительства, а по завершении государственной карьеры он планирует рассказывать о ней большому количеству людей.

На встрече представитель молодежного крыла партии задал Дмитрию Медведеву вопрос о том, работа на какой должности пришлась ему больше всего по душе, и планирует ли он в дальнейшем заняться научной деятельностью.

На вопрос Дмитрий Медведев ответил: "Наверное, мое счастье в том, что я всегда занимался тем, что мне нравится. Мне нравилось быть студентом, мне нравилось быть аспирантом, мне нравилось быть преподавателем, который занимался правовыми науками, мне нравилось заниматься юридической практикой, мне нравилось работать на государственной службе, мне нравилось работать президентом страны и мне очень нравится работать председателем правительства".

"Но вот в чем я абсолютно уверен, что когда я завершу государственную карьеру, то я обязательно буду об этом рассказывать большому количеству людей, потому что это полезно", - цитирует Медведева РИА Новости.