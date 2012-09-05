Протодиакон, избивший женщин во Всеволожске, отстранен от службы

В Санкт-Петербургской митрополии РПЦ в среду сообщили, что протодиакон Сергей Фрунза, подозреваемый в избиении двух женщин в городе Всеволожске Ленинградской области, был отстранен от службы на время выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее СМИ сообщали, что священнослужитель вступил в перепалку с двумя женщинами из-за конфликта на дороге. 60-летняя Валентина Павлова и ее 66-летняя сестра Алла в результате конфликта получили от протодиакона Сергея Фрунзы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Алла Павлова помимо того получила травму носа, а Валентине Павловой на губу наложили три шва. Все травмы были официально зафиксированы врачами. После чего женщины написали на священнослужителя заявление в полицию.

На сайте регионального ГУ МВД говорится, что в настоящее время полиция Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту дорожного конфликта во Всеволожске с участием 34-летнего мужчины и двух пенсионерок, в результате которого женщины получили ушибы, гематомы и черепно-мозговые травмы.