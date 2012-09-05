Мировой суд в Москве оштрафовал Сергея Удальцова

Лидера движения "Левый фронт" Сергея Удальцова Мировой суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей за акцию возле Хамовнического суда 17 августа. Суд признал его виновным в "нарушении установленных правил проведения собраний, митингов, шествий".

Удальцова задержали у здания суда в день объявления приговора участницам панк-группы Pussy Riot. Однако по словам самого оппозиционера, он не участвовал ни в какой несанкционированной акции. Он рассказал, что приехал к Хамовническому суду по приглашению адвокатов участниц Pussy Riot, чтобы выразить поддержку подсудимым.

В суде Удальцов спросил: "Если это расценили как акцию, то почему задержали одного меня?". Он пояснил суду, что в момент задержания он "спокойно" давал интервью.

Приговор суда оппозиционер намерен обжаловать, написал Удальцов в своем блоге в Твиттере.