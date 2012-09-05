Белоруссия ввела для своих подростков "комендантский час" - в силу вступило постановление правительства, которое запрещает подросткам находиться на улице с 23:00 до 06:00 без сопровождения взрослых. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, ответственность за ребенка, оказавшегося ночью на улице без присмотра, будут нести родители. Им может быть вынесено предупреждение или назначен штраф - до двух "базовых величин" (одна "базовая величина" составляет сто тысяч белорусских рублей = около 12 долларов). Данное постановление распространяется на лиц в возрасте до 16 лет.

В МВД Белоруссии прокомментировали такой шаг, там пояснили, что "комендантский час" вводится для того, чтобы защитить детей от преступных посягательств и, с другой стороны, воспрепятствовать вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность.