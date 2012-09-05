"Газпром" ответил на обвинения Еврокомиссии

Компания "Газпром" - российский государственный монополист в сфере газа, опубликовала официальный комментарий на заявление Еврокомиссии о начале официального расследования антимонопольного дела в ее отношении.

В документе, опубликованном в среду на официальном сайте организации, поясняется, что "Газпром" является российской госкомпанией и работает по российским законам.

В заявлении компании говорится: "Мы рассчитываем на то, что в рамках расследования будут надлежащим образом соблюдены наши права и законные интересы, вытекающие как из права ЕС, так и международного права, а также будет принято во внимание, что ОАО "Газпром", учрежденное за пределами юрисдикции ЕС, является компанией, наделенной, в соответствии с российским законодательством, публично значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством".

Также в документе отмечается, что "ОАО "Газпром" всегда выступало за добросовестное сотрудничество с Европейской комиссией и готово к продолжению диалога в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия".

Напомним, во вторник Еврокомиссия начала расследование в отношении ОАО "Газпром" по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза. В сообщении высшего органа исполнительной власти ЕС говорится: "Еврокомиссия расследует три случая нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить несправедливые цены для своих клиентов, необоснованно увязав их с ценами на нефть".