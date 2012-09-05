//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 26.08 18:56 Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
- 26.08 18:09 В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин
- 26.08 17:50 Как живет современный "город гопников"
- 26.08 15:41 Непродажная кошка
- У кoго пенсия составит 20 000 рублей
- Общество / Все новости >>
//Общество
"Газпром" ответил на обвинения Еврокомиссии
5 сентября 2012, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
Компания "Газпром" - российский государственный монополист в сфере газа, опубликовала официальный комментарий на заявление Еврокомиссии о начале официального расследования антимонопольного дела в ее отношении.
В документе, опубликованном в среду на официальном сайте организации, поясняется, что "Газпром" является российской госкомпанией и работает по российским законам.
В заявлении компании говорится: "Мы рассчитываем на то, что в рамках расследования будут надлежащим образом соблюдены наши права и законные интересы, вытекающие как из права ЕС, так и международного права, а также будет принято во внимание, что ОАО "Газпром", учрежденное за пределами юрисдикции ЕС, является компанией, наделенной, в соответствии с российским законодательством, публично значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством".
Также в документе отмечается, что "ОАО "Газпром" всегда выступало за добросовестное сотрудничество с Европейской комиссией и готово к продолжению диалога в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия".
Напомним, во вторник Еврокомиссия начала расследование в отношении ОАО "Газпром" по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза. В сообщении высшего органа исполнительной власти ЕС говорится: "Еврокомиссия расследует три случая нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить несправедливые цены для своих клиентов, необоснованно увязав их с ценами на нефть".
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети
//Общество
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//В мире
Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать
//В мире
Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы
//Новости партнеров
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити
//В мире
В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн
//Общество
Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
//Новости СМИ2
Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Общество
Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность
//Новости МирТесен
//В мире
Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев
//В мире
Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации
После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик
//Здоровье
Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины