В Инвестторгбанке в Москве проведен обыск

Руководитель пресс-службы главка МВД по ЦФО Роман Михайлов сообщил журналистам, что полиция провела в Москве ряд обысков, в том числе в Инвестторгбанке, тем самым в столице пресечена деятельность незаконных банкиров.

Роман Михайлов рассказал, что "в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности сегодня были проведены следственные действия, а именно семь обысков в офисах, где трудились подозреваемые и по месту жительства".

По его словам, в ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, печати, документы на 200 фирм-однодневок, много наличных денег, серверы и черновая бухгалтерия. "Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено 11 боевых пистолетов, в том числе один с глушителем", - подчеркнул Михайлов.

Он подчеркнул также, что в среду планируется задержать пятерых подозреваемых.

В свою очередь, в Инвестторгбанке подтвердили информацию об обысках, там сообщили, что в среду "в головном офисе проводились следственные действия с выемкой документов по ряду клиентов банка. Однако данные мероприятия никоим образом не связаны с деятельностью Инвестторгбанка, которая является абсолютно законной и открытой", передает агентство "Прайм".