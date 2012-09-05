Глава МЧС: Население нужно учить реагировать на сигналы о ЧС

Системы оповещения о ЧС часто бывают неэффективны, поскольку население не умеет грамотно реагировать на соответствующие сигналы. Так сказал глава МЧС России Владимир Пучков на заседании коллегии ведомства в Ханты-Мансийске.

«Самая серьезная проблема - это адекватная реакция населения, которое должно правильно и грамотно отреагировать на сигналы», - сказал Пучков.

Наряду с вопросом готовности технических систем оповещения, считает министр, важным аспектом является умение граждан грамотно действовать после получения сигнала о ЧС. Пучков подчеркнул, что люди должны уметь оказать помощь и другим оказавшимся в беде сообщает vz.ru.



При этом министр отметил, что руководители органов местного самоуправления и предприятия должны четко знать, как действовать в случае ЧС, а также обязаны пройти обучение по вопросам защиты населения и территорий при ЧС.

Он добавил, что во всех главных управлениях ведомства на Урале до 4 октября должны пройти масштабные тренировки на базе центров управления в кризисных ситуациях, которые станут эффективным механизмом реагирования на возможные угрозы.