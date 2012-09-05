Берега Москвы-реки благоустроят: планируется создание пешеходных зон

Столичные власти планируют создание новых благоустроенных пешеходных зон на берегах Москвы-реки. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Доверие".

Он отметил, что сейчас часть прибрежной территории недоступна для москвичей из-за того, что там расположены промышленные зоны, еще часть просто заросла кустарником.

"Нужно использовать максимально территории берегов Москвы-реки, чтобы там были облагороженные пешеходные зоны, все было благоустроено. Мы этим занимаемся и практически каждую неделю рассматриваем новые проекты реконструкции промышленных зон и в первую очередь тех, которые находятся вдоль Москвы-реки", - подчеркнул мэр.



