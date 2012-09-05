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Медведев поставил задачи по соцразвитию отечественных деревень
5 сентября 2012, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в селе Шумейка Саратовской области по социальным проблемам села поставил шесть задач социального развития отечественных деревень.
"Речь идет о миллионах наших граждан, 40 млн человек проживают в сельской местности, главная предпосылка для развития села, аграрного производства - нормальные условия жизни", - сказал председатель правительства . "Потенциально Россия - мощнейшая аграрная держава", - уверен глава кабинета, - поэтому жизнь на селе должна быть улучшена.
Прежде всего Дмитрий Медведев предлагает заняться строительством доступного и современного жилья в российской деревне. Он сообщил, что в 2012 году будет построено около 860 тысяч кв.метров, из которых более половины предназначено для молодых специалистов. При этом, "застройки в чистом поле не должно быть, все должно быть обеспечено транспортной и инженерной инфраструктурой", - подчеркнуд глава российского правительства.
Второй проблемой он назвал сельские дороги. По его данным, хотя ежегодно на их строительство выделяется порядка 20 млрд рублей, но это "ничтожно мало". Он предложил на сегодняшнем совещании "подумать, что можно сделать для развития сети сельских дорог".
Третьей задачей для развития села премьер назвал модернизацию здравоохранения - необходимо предусмотреть "перечень необходимых и достаточных медицинских услуг".
Еще одна проблема - сельские образовательные учреждения, премьер подчеркнул, что "они должны сохраняться, а их оптимизация не может приводить к бездумному механическому сокращению. Есть школа - есть село, нет школы - деревня умирает".
Кроме того, в деревнях необходима модернизация учреждений культуры, треть из которых "находится в отвратительном состоянии". Также премьер призвал создавать на селе "нормальные условия для занятий спортом".
По его словам, этого, конечно, пока недостаточно, чтобы решить "самую главную задачу - задержать людей на селе, показать, что здесь есть перспектива", ведь в России почти треть населения живет в сельской местности. Однако за последние годы для социального развития села уже многое сделано, к примеру, "уровень обеспечения газом и питьевой водой вырос и, наконец, перевалил за 50 процентов".
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