В Екатеринбурге появятся «доски позора» с фотографиями должников

Администрация Екатеринбурга и управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) России по Свердловской области решили подписать соглашение о публикации на улицах города данных о должниках.

Фотографии тех, у кого есть задолженности по оплате коммунальных услуг или выплате алиментов, появятся на баннерах, плакатах, растяжках и мультимедийных экранах.

На данный момент собирается общая база с качественными фото должников. Решается вопрос, где будут размещаться билборды, сколько будут висеть портреты должников, как скоро их будут снимать в случае погашения долга. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского УФССП Артур Шаула.



