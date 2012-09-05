Глава Минэнерго доложил Путину о подготовке ЖКХ к зиме

Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с министром энергетики Александром Новаком обсуждал готовность жилищно-коммунального комплекса регионов страны к отопительному сезону.

Министр доложил президенту, что в деятельности Министерства одно из приоритетных направлений – подготовка к отопительному сезону. Работа организована в штабном режиме: организованы федеральный и региональные штабы.

«В целом я оцениваю ситуацию удовлетворительно. Мы должны будем до 1 ноября проверить 536 предприятий электроэнергетики и до 15 ноября принять решение о выдаче паспортов готовности всем предприятиям и объектам электроэнергетики», сказал Новак, сообщается на сайте Кремля.



В части обеспечения топливом и обеспечения нормативными запасами задача вместе с субъектами Российской Федерации в том, чтобы именно на зимний период этот нормативный запас был обеспечен.

В части ремонтных работ: ведомством проводятся исследования, как ведутся ремонтные работы предприятиями электроэнергетики. Как отметил министр, «по ремонту линий электропередач мы сегодня в графике – 99 процентов; по ремонту турбоагрегатов и гидроагрегатов немножко ниже – 89 процентов».

Проведена подготовка резервных источников питания, которые могли бы послужить в случае нештатной ситуации и заместить электроэнергетику. В этом году будет поставлено дополнительное оборудование – дизель-генераторы, около 700 штук.



Помимо этого уделяется внимание расчистке трасс линий электропередач. И в этом году уже по состоянию на 1 августа примерно 55 тысяч гектаров расчищены для того, чтобы выйти в целом по году на 122 тысячи. Здесь работает и Федеральная сетевая компания [Единой энергетической системы], и МРСК также в графике.

В этом году планируется ввести 6 гигаватт мощностей. По состоянию на 1 июля за первое полугодие было введено 1,6 гигаватт. Это такие агрегаты и станции как Киришская ГРЭС, третий блок на Красноярской ТЭЦ, в Краснодарской ТЭЦ был введён один блок. И планируем, что до конца года будет введено ещё соответственно 4,4 гигаватт.

Также будет дополнительно построено 22 тысячи линий электропередач в этом году. Эти меры: и ввод дополнительных генерирующих мощностей, и ввод линий электропередач – позволят улучшить ситуацию с энергоснабжением, с энергообеспечением и повышением надёжности.



Владимир Путин особое внимание обратил на то, что руководители регионов при запросе со стороны министерства должны «представить полную информацию с тем, чтобы в Министерстве была полная картина того, что происходит и будет происходить в энергетике в осенне-зимний период».

«И ремонты там должны проходить, ремонты – самое главное. Чтобы трубопроводные системы были в порядке, передающие устройства и так далее», закончил президент.



