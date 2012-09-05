Бумажные паспорта россиян заменят на пластиковую карту с чипом

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что Минкомсвязь и Федеральная миграционная служба планируют внедрить в России общегражданские паспорта нового поколения: бумажные паспорта россиян заменят на карту с чипом.

Николай Никифоров рассказал на пресс-конференции в среду, что новый документ, удостоверяющий личность гражданина России, будет представлять из себя пластиковую карту с чипом, где будет записана вся информация о гражданине. При этом бумажные паспорта будут отменены. Ведомства планируют, что с помощью этой карты гражданин сможет оплачивать различные услуги, пользоваться госуслугами и так далее.

Министр пояснил, что "Россия постепенно уйдет от бумажных паспортов", это позволит сократить бюджетные расходы на выдачу бумажных документов.

Также Николай Никифоров отметил, что проект новых паспортов увязывается с проектом Универсальной электронной карты (УЭК), поэтому последний проект будет некоторым образом изменен.

Правда, пока не понятно, какой орган власти будет выдавать новые документы, удостоверяющие личность гражданина. По мнению Минкомсвязи, новую карту должен будет выдавать ФМС.