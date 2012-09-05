В Общественной палате предложили тестировать будущих полицейских на IQ

Претендующие на работу в Министерстве внутренних дел для объективной оценки профессиональной пригодности должны проходить тесты на определение уровня интеллекта, считают в Общественной палате.

«Измерение абсолютной величины умственных способностей поможет принимать правильные кадровые решения при назначении кандидатов на руководящие должности», – заявил член Общественной палаты Владимир Слепак. По его мнению, это позволит решить целый ряд кадровых вопросов, которые до сих пор стоят перед МВД после реформы ведомства.

Слепак добавил, что после кадровых перестановок в руководстве МВД стало очевидно, что переаттестация проводилась людьми, не соответствовавшими заявленным требованиям.



В рамках реформы МВД из органов было уволено 5,6 тысячи сотрудников, и еще 44 тысячи приняли решение об увольнении до ее начала. «В результате реформы из органов было уволено значительное количество грамотных сотрудников, высказывавших несогласие с мнением начальства. На смену им пришли беспрекословные, но зачастую низкоквалифицированные кадры. Реформа не решила главной проблемы – качественного подбора достойных кадров», – считает Слепак.



