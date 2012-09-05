В Крыму впервые состоится Чемпионат мира по альпинизму

В Крыму впервые с 1 по 9 октября пройдет скальный класс Чемпионата мира по альпинизму. Главный судья чемпионата Александр Верба сообщил, что соревноваться альпинисты будут на скальных массивах вблизи городов Ялта и Форос.

«В мировой практике альпинизм рассматривается не как спорт, а просто как увлечение, экстремальная деятельность. Поэтому мы проводим эти соревнования, основываясь на опыте тех соревнований, которые проходят в Украине и на территории постсоветских республик», — отметил Верба и подчеркнул, что Чемпионат мира по альпинизму в скальном классе создан на базе аналогичного Чемпионата Украины, который ежегодно собирал большое количество зрителей и участников.

В этом году планируется участие 25 мужских и 15 женских команд из стран СНГ, Балтии, Кавказских республик и других стран Европы, Азии, Америки. Призовой фонд соревнования — $25 тысяч, сообщает «АН Крым». Отдельные этапы чемпионата будут транслироваться в прямом эфире.